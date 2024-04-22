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Пархомчик: у Беларуси и Архангельской области России огромный потенциал для сотрудничества в промышленности

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Архангельская область имеют огромный потенциал для сотрудничества в промышленности. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик во время встречи с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь и Архангельская область имеют огромный потенциал для сотрудничества в промышленности.

«Беларусь не просто сохранила свою промышленность, а развила ее. Мы вложили очень большие денежные средства. И сегодня данная отрасль находится на современном уровне, ни в чем не уступает нашим конкурентам из Европы и Америки. Мы производим уникальные образцы техники. Все, что производим, успешно продается, даже несмотря на то, что определенные рынки не по нашей вине стали для нас недоступны», — подчеркнул Петр Пархомчик.

Он отметил, что все, что ранее продавалось в Европе и Украине, перенаправлено на новые рынки. При этом уже удалось и компенсировать потери от ухода с этих рынков. «Это порядка $11−12 млрд. Они практически возмещены», — добавил он.

экономика