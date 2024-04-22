Пархомчик: у Беларуси и Архангельской области России огромный потенциал для сотрудничества в промышленности

«Беларусь не просто сохранила свою промышленность, а развила ее. Мы вложили очень большие денежные средства. И сегодня данная отрасль находится на современном уровне, ни в чем не уступает нашим конкурентам из Европы и Америки. Мы производим уникальные образцы техники. Все, что производим, успешно продается, даже несмотря на то, что определенные рынки не по нашей вине стали для нас недоступны», — подчеркнул Петр Пархомчик.