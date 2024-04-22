Депутат раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе Казахстана

«Рыночная цена нового жилого дома в Атырауской области составляет 350−400 тыс. тенге за 1 кв. м. Потому что строительные материалы в регионе дорогие. Например, один кубометр бетона стоит 50 тыс. тенге в Атырауской области, 16 тыс. тенге — в Алматы и 28 тыс. тенге — в Актобе. В Алматы купить материал ПГС можно за 2700 тенге, в Актобе — за 4000 тенге, в Атырау — за 8500 тенге. Цена жженого кирпича составляет 36 тенге в Алматы, 120 тенге — в Актобе, 160 тенге — в Атырау. В Атырау другие строительные материалы в среднем на 50−70% дороже, чем в других регионах. Во-вторых, пострадавшие от наводнения, но пригодные для жилья и ремонтопригодные дома необходимо компенсировать в размере 100 тысяч тенге за квадратный метр», — отметил мажилисмен.