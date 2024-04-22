В Киргизию прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что в 2013 году стал первым британским премьером, посетившим Центральную Азию. Он отметил, что благодаря сотрудничеству удалось достичь многого. По его словам, компании Rio Tinto, Shell и BAE внесли свой вклад в крупнейшие проекты в регионе, создавая рабочие места и способствуя росту экономики. Также министр напомнил, что в 2023 году десятки тысяч людей со всего региона приехали в Великобританию по расширенной схеме для сезонных рабочих. При этом он считает, что настало время идти дальше.