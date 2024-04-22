В Киргизию прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

В ходе визита
Как сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, визит Дэвида Кэмерона в Бишкек проходит в рамках турне по странам Центральной Азии и Монголии. Министр объявит о новой стратегии продвижения английского языка — онлайн-ресурсах для учителей. Также он удвоит объем финансирования стипендий Chevening, чтобы больше людей могли учиться в британских университетах мирового класса. Кроме того, он будет продвигать возможности для британского бизнеса и объявит о новом финансировании в размере £50 млн в течение последующих трех лет для поддержки региона.
«Во время своего визита я создам первый в Центральной Азии фонд прямых инвестиций и венчурного капитала для малых и средних предприятий, который будет инвестировать в компании с высоким потенциалом в регионе. Мы хотим поддержать центральноазиатские компании. Британские фирмы и эксперты могут сыграть важную роль в этом», — цитирует министра издание «Азия плюс» во время его сегодняшнего визита в Душанбе.
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что в 2013 году стал первым британским премьером, посетившим Центральную Азию. Он отметил, что благодаря сотрудничеству удалось достичь многого. По его словам, компании Rio Tinto, Shell и BAE внесли свой вклад в крупнейшие проекты в регионе, создавая рабочие места и способствуя росту экономики. Также министр напомнил, что в 2023 году десятки тысяч людей со всего региона приехали в Великобританию по расширенной схеме для сезонных рабочих. При этом он считает, что настало время идти дальше.
«Мы живем в спорном и конкурентном мире. Если ты хочешь защищать и продвигать интересы Великобритании, нужно выйти и конкурировать. Центральная Азия — эпицентр самых больших вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании жизненно важно процветающее будущее этого региона», — цитирует Дэвида Кэмерона МИД Великобритании.
Также сегодня, 22 апреля, для участия в двусторонних консультациях в Бишкек прибыл представитель госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джон Марк Поммершайм. Киргизия и США проводят двусторонние консультации на ежегодной основе. На встречах стороны обсуждают сотрудничество в сфере политики, экономики, безопасности, свободы слова, демократии и визовых вопросов.