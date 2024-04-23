Губернатор Ростовской области объяснил важность строительства Ростовского транспортного кольца

Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямого эфира программы «О главном» в студии телеканала «ДОН 24».
На прямую линию дозвонился ростовчанин. Он был недоволен пробками, которые образуются из-за большегрузов. В частности, вопрос касался улицы Таганрогской. По словам Василия Голубева, решить проблему поможет строительство Западной хорды и Ростовского транспортного кольца в целом.
«Это действительно даст возможность определенной заметной части транспорта и ростовчанам выезжать по-другому из города Ростова: не ехать через весь город, использовать транспортное кольцо, чтобы приехать ровно туда, куда нужно».
Василий Голубев также добавил, что сейчас администрация Ростова-на-Дону прорабатывает проблему с большегрузами в городе.
«Город занимается тем, чтобы несколько корректировать логистику движения большегрузов с учетом не только пожелания жителей города, но и фактической ситуации, которая складывается», — объяснил губернатор.