Алиханов: Кант для нас — это русский трофей

Губернатор Антон Алиханов назвал Иммануила Канта русским трофеем. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках международного конгресса, посвящённого 300-летию философа, в Калининграде.
Глава региона подчеркнул, что о Канте и его трудах говорить можно и нужно. По его словам, на это есть две причины. Одна — общефилософская, вторая связана с российской историей.
«Мы здесь считаем, что Кант заслуживает нашего уважения, а значит идейное наследие Канта заслужило и дискуссию, а не просто ритуальный восторг. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей, как и всё, что вы видите в Калининградской области. Любой рачительный хозяин должен разобраться, что же ему досталось по наследству».
Отметим, что Международный кантовский конгресс открылся 22 апреля и продлится четыре дня. На мероприятие в Калининград приехали более 500 учёных из 23 стран.