Алиханов: Кант для нас — это русский трофей

«Мы здесь считаем, что Кант заслуживает нашего уважения, а значит идейное наследие Канта заслужило и дискуссию, а не просто ритуальный восторг. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей, как и всё, что вы видите в Калининградской области. Любой рачительный хозяин должен разобраться, что же ему досталось по наследству».