Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ считает, что Латинская Америка может стать одним из центров многополярности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия видит здоровую тенденцию в том, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) станут одним из центров многополярного миропорядка. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

Источник: Агентство «Москва»

«Латинская Америка и Карибский бассейн станут одним из крупных центров многополярного миропорядка. Видим в этом здоровую тенденцию. То, что СЕЛАК возвращается к своей идентичности — это хороший знак», — указал Лавров.

«Ценим наш доверительный, регулярный, подробный диалог с никарагуанскими друзьями по вопросам международной повестки дня. Сегодня наряду с этим обсудим состояние наших двусторонних отношений, — продолжил он. — Затем пожелаем вам успеха на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Санкт-Петербурге».