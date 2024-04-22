МИД РФ считает, что Латинская Америка может стать одним из центров многополярности

«Латинская Америка и Карибский бассейн станут одним из крупных центров многополярного миропорядка. Видим в этом здоровую тенденцию. То, что СЕЛАК возвращается к своей идентичности — это хороший знак», — указал Лавров.
«Ценим наш доверительный, регулярный, подробный диалог с никарагуанскими друзьями по вопросам международной повестки дня. Сегодня наряду с этим обсудим состояние наших двусторонних отношений, — продолжил он. — Затем пожелаем вам успеха на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Санкт-Петербурге».