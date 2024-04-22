МИД РФ считает, что Латинская Америка может стать одним из центров многополярности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия видит здоровую тенденцию в том, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) станут одним из центров многополярного миропорядка. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.