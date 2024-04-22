Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего

МТК Север—Юг — маршрут транспортировки грузов в порты Персидского залива с возможностью их дальнейшей отправки морем в порты Индии. К 2025 году планируется увеличить его пропускную способность в два раза, до 30 млн т, а к 2030-му — еще на 5 млн т.