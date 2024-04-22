Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего

«Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и еще одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь о развитии транспортного коридора ''Север—Юг''. Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом или, так скажем, может и должен будет соединить», — сказал Путин во время посещения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ветеранов—строителей БАМа.
По словам Владимира Путина, Россия рассчитывает, что в проекте МТК Север—Юг будут востребованы проверенные временем традиции взаимопомощи строителей БАМа. «Со своей стороны, мы готовы предложить нашим партнерам выход на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил российский президент.
МТК Север—Юг — маршрут транспортировки грузов в порты Персидского залива с возможностью их дальнейшей отправки морем в порты Индии. К 2025 году планируется увеличить его пропускную способность в два раза, до 30 млн т, а к 2030-му — еще на 5 млн т.
Байкало-Амурская магистраль — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Владимир Путин и Ильхам Алиев посетили ветеранов—строителей БАМа по случаю 50-летия начала возведения проекта. В ходе переговоров лидеров Путин отметил вклад в проект отца Ильхама Алиева, Гейдара Алиева, который курировал строительство.