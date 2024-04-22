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Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем в такой ситуации оставаться в организации.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами — участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.

Он также отметил бездействие организации, рассказав британским журналистам о предложении российских партнеров о направлении на армяно-азербайджанскую границу миротворцев ОДКБ.

«Наши партнеры предлагали отправить наблюдателей или миротворцев на нашу границу. Однако, если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы. В настоящее время мы практически приостановили наше участие в ОДКБ, если такое состояние будет продолжаться, мы можем достичь точки невозврата», — сказал Пашинян.