Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами — участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.
Он также отметил бездействие организации, рассказав британским журналистам о предложении российских партнеров о направлении на армяно-азербайджанскую границу миротворцев ОДКБ.
«Наши партнеры предлагали отправить наблюдателей или миротворцев на нашу границу. Однако, если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы. В настоящее время мы практически приостановили наше участие в ОДКБ, если такое состояние будет продолжаться, мы можем достичь точки невозврата», — сказал Пашинян.