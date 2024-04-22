В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции в Москве

21 апреля в Москве состоялся съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз и за развитие отношений с Россией. Оппозиция, в частности, выступает против евроинтеграции Молдавии. На съезде было объявлено о создании оппозиционного политического блока «Победа». Марина Таубер объясняла, что депутаты собрались в Москве, чтобы беспрепятственно высказать свое мнение.