В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции в Москве

«Делегатов съезда “Победа” задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — сообщила Таубер.
«Sputnik Молдова» опубликовал видеозаписи из аэропорта, где проверок ожидают «более сотни человек». Одной из участниц съезда спустя некоторое время стало плохо, к ней прибыли врачи. Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску отвели на допрос сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии, сообщило издание. Как рассказала ТАСС Марина Таубер, участников съезда начали постепенно пропускать.
21 апреля в Москве состоялся съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз и за развитие отношений с Россией. Оппозиция, в частности, выступает против евроинтеграции Молдавии. На съезде было объявлено о создании оппозиционного политического блока «Победа». Марина Таубер объясняла, что депутаты собрались в Москве, чтобы беспрепятственно высказать свое мнение.