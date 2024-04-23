Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области назначен врио главы Котовского района

В понедельник, 22 апреля, в Котовской районной думе состоялось заседание по вопросу досрочной отставки главы района.

Источник: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Парламентарии приняли уход Сергея Чумакова с занимаемого поста и временно назначили на его место заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству Олега Кузьмина.

Напомним, что ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала подробности досрочной отставки главы Котовского муниципального района. Сергей Чумаков в своем телеграм-канале заявил об уходе с поста по собственному желанию.

Как сообщили в регкомитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, на заседании Котовской районной думы Сергей Чумаков поблагодарил депутатов и глав поселений за многолетнюю слаженную работу.

Временно исполняющим обязанности главы Котовского района стал Олег Кузьмин. Планируется, что вопрос о проведении выборов нового главы будет решен в ближайшее время.