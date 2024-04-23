В Волгоградской области назначен врио главы Котовского района

Парламентарии приняли уход Сергея Чумакова с занимаемого поста и временно назначили на его место заместителя главы Котовского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству Олега Кузьмина.
Напомним, что ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала подробности досрочной отставки главы Котовского муниципального района. Сергей Чумаков в своем телеграм-канале заявил об уходе с поста по собственному желанию.
Как сообщили в регкомитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, на заседании Котовской районной думы Сергей Чумаков поблагодарил депутатов и глав поселений за многолетнюю слаженную работу.
Временно исполняющим обязанности главы Котовского района стал Олег Кузьмин. Планируется, что вопрос о проведении выборов нового главы будет решен в ближайшее время.