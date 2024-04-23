Дуда сделал дерзкое заявление о России

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Дуда журналистам.