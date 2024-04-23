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СМИ: консульства Украины будут оформлять мужчинам только документы для возврата

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил всем консульствам страны прекратить оказывать услуги мужчинам от 18 до 60 лет. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, который вступит в силу в мае. С 24 апреля оформить за границей загранпаспорт украинцам нельзя. Останется возможность только оформить документы для возврата на родину. Письмо замминистра опубликовало издание «Зеркало недели». Официального подтверждения этому еще не было. Украинский МИД публикацию СМИ никак не прокомментировал.

Источник: РИА "Новости"

«Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме. Андрей Сибига ссылается на закон о военном положении. Запрет вводится, чтобы не позволить гражданам Украины «избегать обязанности по урегулированию вопроса военного учета».

Ужесточающий мобилизацию закон украинские власти приняли 17 апреля. Он вводит обязательное предоставление военкоматам информации о гражданах, в том числе тех, кто живет за границей, и право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Мера была одобрена Верховной радой Украины в мае 2023 года.

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