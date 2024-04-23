СМИ: консульства Украины будут оформлять мужчинам только документы для возврата

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил всем консульствам страны прекратить оказывать услуги мужчинам от 18 до 60 лет. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, который вступит в силу в мае. С 24 апреля оформить за границей загранпаспорт украинцам нельзя. Останется возможность только оформить документы для возврата на родину. Письмо замминистра опубликовало издание «Зеркало недели». Официального подтверждения этому еще не было. Украинский МИД публикацию СМИ никак не прокомментировал.