СМИ: консульства Украины будут оформлять мужчинам только документы для возврата

«Поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме. Андрей Сибига ссылается на закон о военном положении. Запрет вводится, чтобы не позволить гражданам Украины «избегать обязанности по урегулированию вопроса военного учета».
Ужесточающий мобилизацию закон украинские власти приняли 17 апреля. Он вводит обязательное предоставление военкоматам информации о гражданах, в том числе тех, кто живет за границей, и право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Мера была одобрена Верховной радой Украины в мае 2023 года.