Лидер «Возрождения» заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии

В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости в понедельник депутат парламента Марина Таубер. Через три часа после прилета самолета пассажиров начали постепенно выпускать в зал ожидания. Параска была доставлена из аэропорта в СИБ.
«Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали “почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это”, — заявила Параска.
По ее словам, сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками. Также ее спрашивали о целях политблока и о том, почему он был создан именно в Москве.
«Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — добавила Параска, отметив, что в том же самолете в Кишинев из США прибыл три депутата правящей партии «Действие и солидарность», которых никто не задерживал.
Она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Параска считает эту беседу «указанием» сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.