Лидер «Возрождения» заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии

«Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — добавила Параска, отметив, что в том же самолете в Кишинев из США прибыл три депутата правящей партии «Действие и солидарность», которых никто не задерживал.