Германия и Россия не поделили Иммануила Канта

«Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области. А любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству», — сказал Алиханов.
Антон Андреевич был так убедителен, что его слова быстро перевели на немецкий и донесли до канцлера ФРГ Олава Шольца. Тому в Берлине сегодня предстояло открыть юбилейный год Иммануила Канта. В стенах Берлинско-Бранденбургской академии наук, ставшей преемницей Прусской академии наук (в которую в 1786 году был принят Кант), канцлер Германии выступил с речью, которую обозначил как «Размышления о трактате немецкого философа Канта “К вечному миру” (Zum ewigen Frieden)», передаёт RT.
Правда, господин Шольц скорее не о Канте размышлял, а о российском президенте, для которого — как известно — Кант — один из любимых философов. Заодно опосредованно досталось и господину Алиханову, поскольку Шольц довольно жёстко раскритиковал «лицемерие российского руководства, которое использует немецкого философа в своих пропагандистских целях».
Возможно канцлера задели другие слова губернатора Калининградской области, который задался вопросом о том, чем бы завершилась Семилетняя война:
«Есть ещё и другой вопрос, которым тоже можно задаться: а что если бы Семилетняя война (война в 1756—1763 годов, в которой Пруссия воевала с Российской империей — Ред.) закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей? Уже тогда мог бы состояться русский философ Кант, как он повлиял на нашу мысль, на нашу культуру, и как она повлияла бы свою очередь на него. Сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием».
Господин канцлер парировал тем, что важно читать трактат философа «К вечному миру». Мол, в этом труде не найти практических рекомендаций по разрешению военных конфликтов современности, но стоило бы почерпнуть некоторые советы: «Тот, на кого напали, имеет право защищаться», и еще: «Настоящий мир всегда выходит за рамки простого прекращения огня и отсрочки боевых действий».
Разумеется, Олаф Шольц прямым образом говорил о России и Украине. Но вот уж что было совсем неожиданным, так это то, что немецкий канцлер запретил президенту Владимиру Путину ссылаться на Канта. — мол, у президента России нет на это ни малейшего права. Правда, откуда у господина Шольца взялось право что-либо и кому-либо запрещать, да ещё и главе другого государства — большой вопрос. Но над этим, видимо, придётся поразмыслить уже современным философам.