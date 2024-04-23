Германия и Россия не поделили Иммануила Канта

«Есть ещё и другой вопрос, которым тоже можно задаться: а что если бы Семилетняя война (война в 1756—1763 годов, в которой Пруссия воевала с Российской империей — Ред.) закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей? Уже тогда мог бы состояться русский философ Кант, как он повлиял на нашу мысль, на нашу культуру, и как она повлияла бы свою очередь на него. Сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием».