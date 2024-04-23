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В Литве проходят масштабные военные учения при участии 20 тыс. военнослужащих

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника генерального штаба Литвы полковник Жильвинас Гаубис сообщил о проведении крупнейших за последние 20 лет учений «Перкуно гряусмас» («Гром Перкунаса»), в ходе которых задействованы 20 тыс. военнослужащих. Такую информацию приводит ТАСС.

Источник: Reuters

«Учения “Перкуно гряусмас” являются крупнейшими за последнее десятилетие. В них примут участие около 10 тыс. литовских военных и подразделения союзников примерно такой же численности», — сказал он.

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих.

Как рассказал Гаубис, в военных маневрах задействованы 10 тыс. литовских военных, а также 10 тыс. солдат направят в страну союзники по НАТО.

Повестки получат военнослужащие из активного резерва, прошедшие срочную службу менее 10 лет назад, из них в отработке маневров будут реально задействованы 2,5 тыс. человек.

«Задачей учений является отработка перехода от условий мирного времени к условиям военных действий», — сказал Гаубис.

Также стало известно, что учения продлятся до 10 мая.

НАТО