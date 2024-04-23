В Литве проходят масштабные военные учения при участии 20 тыс. военнослужащих

«Учения “Перкуно гряусмас” являются крупнейшими за последнее десятилетие. В них примут участие около 10 тыс. литовских военных и подразделения союзников примерно такой же численности», — сказал он.
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих.
Как рассказал Гаубис, в военных маневрах задействованы 10 тыс. литовских военных, а также 10 тыс. солдат направят в страну союзники по НАТО.
Повестки получат военнослужащие из активного резерва, прошедшие срочную службу менее 10 лет назад, из них в отработке маневров будут реально задействованы 2,5 тыс. человек.
«Задачей учений является отработка перехода от условий мирного времени к условиям военных действий», — сказал Гаубис.
Также стало известно, что учения продлятся до 10 мая.