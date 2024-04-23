Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом

Глава Гагаузии находится в России. В воскресенье она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Гуцул была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока. В понедельник глава Гагаузии встретилась в Москве с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, с которым обсудила вопросы, связанные с реализацией социального проекта. В марте руководство автономии подписало соглашение, согласно которому банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Ранее власти Молдавии заблокировали специальный счет, с которого планировалось перечислить пенсионерам социальную выплату, объяснила Гуцул в интервью РИА Новости. Подписанное соглашение позволит жителям автономии через банковскую систему «Мир» получать доплаты, добавила она.