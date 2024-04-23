«Итак, в следующем году на двух выборах ― если всё пройдет хорошо и Бог поможет ― мирные лидеры в Европе и Америке могут оказаться в авангарде, и тогда мы сможем закончить [конфликт] в конце [2025] года», ― написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он упрекнул действующих европейских политиков и администрацию президента США в поддержке конфликта на Украине в агрессивной фазе за счет финансовой и военной помощи, регулярно передаваемой Киеву.
Орбан отметил, что мирное урегулирование конфликта, прежде всего, зависит от кандидатов в Европарламент от «партии мира»: именно они требуют наибольшей поддержки среди избирателей. То же самое касается кандидатов на пост президента США, поскольку следующий президентский срок полностью определит будущее Украины.
«Следующие выборы пройдут в Америке с кандидатом, выступающим за войну, и кандидатом, выступающим за мир. Если победит партия мира, мы получим помощь и от Америки», ― добавил премьер-министр Венгрии.
Ранее, 17 апреля, газета Politico со ссылкой на ряд высокопоставленных украинских офицеров написала, что фронт, удерживаемый Украиной в течение нескольких месяцев в зоне спецоперации, может развалиться уже летом. Источники издания отметили, что ситуация осложняется нехваткой снабжения, что подрывает моральный дух украинских военных.
27 марта журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц заявил, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель издания отметил, что военная и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона фактически заканчивается.
До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада. Он указал на то, что киевский режим не может противостоять успешному продвижению российской армии.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.