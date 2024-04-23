Орбан допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

«Итак, в следующем году на двух выборах ― если всё пройдет хорошо и Бог поможет ― мирные лидеры в Европе и Америке могут оказаться в авангарде, и тогда мы сможем закончить [конфликт] в конце [2025] года», ― написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).