Сунак пообещал выделить Украине крупнейший в истории Британии пакет в $617 млн

12 января Риши Сунак сообщил, что в 2024 году военная помощь Украине будет увеличена до $3,1 млрд. В 2022 и 2023 годах Великобритания выделяла по $2,9 млрд. С начала военной операции Великобритания выделила Украине около $15 млрд. Из них $8,9 млрд ушли на военную помощь, а остальные — на гуманитарную и экономическую поддержку.