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Сунак пообещал выделить Украине крупнейший в истории Британии пакет в $617 млн

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о планах выделить Украине крупнейший пакет помощи размером $617 млн. По его словам, Великобритания также передаст Украине 400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия и 4 млн патронов. Слова Сунака приводит The Guardian.

Источник: AP 2023

В материале издания отмечается, что вместе с новым пакетом помощи общая сумма выделенных Великобританией средств для Украины в 2024 году достигнет $3,7 млрд. «Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем плане европейской безопасности, защищая наши национальные интересы и поддерживая наших союзников по НАТО», — сказал Сунак.

12 января Риши Сунак сообщил, что в 2024 году военная помощь Украине будет увеличена до $3,1 млрд. В 2022 и 2023 годах Великобритания выделяла по $2,9 млрд. С начала военной операции Великобритания выделила Украине около $15 млрд. Из них $8,9 млрд ушли на военную помощь, а остальные — на гуманитарную и экономическую поддержку.