В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Отмечается, что демонтаж монумента был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Через некоторое время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии вследствие отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу были возобновлены.