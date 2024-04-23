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В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, воздвигнутый в знак победы над нацизмом. 22 апреля начались работы по консервации постамента. Об этом сообщает БТА.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что демонтаж монумента был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Через некоторое время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии вследствие отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу были возобновлены.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что скульптурная композиция стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей болгарского истеблишмента. По ее словам, София «без всякой застенчивости» проигнорировала настойчивые предложения Москвы о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента.

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