В КНДР прошли первые учения по нанесению условного ядерного контрудара

В ходе учения были произведены выстрелы снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой. В материале ЦТАК говорится, что снаряды «точно поразили цель-остров на расстоянии 352 км».
По словам Ким Чен Ына, приведенным в тексте ЦТАК, данные учения подготовили ядерные вооруженные силы КНДР к «срочному и точному выполнению важной миссии сдерживания войны и завоевания инициативы в любое время, в любой ситуации». В сообщении агентства отмечается, что учения прошли на фоне «провокационных военных действий врагов» и стали для них «однозначным сигналом предупреждения».
В декабре 2023 года Ким Чен Ын заявил, что в следующем году КНДР должна ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны американских властей. Южную Корею он назвал самой враждебной страной и призвал закрепить это определение в конституции КНДР. 11 апреля 2024 года Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию «как никогда готовиться к войне».