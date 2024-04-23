В КНДР прошли первые учения по нанесению условного ядерного контрудара

В декабре 2023 года Ким Чен Ын заявил, что в следующем году КНДР должна ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны американских властей. Южную Корею он назвал самой враждебной страной и призвал закрепить это определение в конституции КНДР. 11 апреля 2024 года Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию «как никогда готовиться к войне».