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Губернатор Красноярского края встретился с министром труда и соцзащиты России

Глава Красноярского края Михаил Котюков встретился с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым.

Источник: Соцсети

Они обсудили вопросы предоставления льгот жителям края, а также поддержку участников спецоперации и их семей.

Михаил Котюков рассказал министру о планах по созданию в Красноярском крае реабилитационного центра для ветеранов спецоперации и их родных. Была достигнута договоренность продолжить работу над этим проектом вместе с федеральным ведомством.

Также губернатор и министр обсудили дальнейшую модернизацию системы социальной поддержки населения региона — чтобы каждому было удобно получать положенные льготы.

«Пригласил команду минтруда оценить наши проекты в сфере поддержки семей, — рассказал по итогам встречи Михаил Котюков. — Министерство приняло наше предложение стать соорганизатором второго Демографического форума, который проведем в Красноярске в этом году».