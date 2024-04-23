Губернатор Красноярского края встретился с министром труда и соцзащиты России

Они обсудили вопросы предоставления льгот жителям края, а также поддержку участников спецоперации и их семей.
Михаил Котюков рассказал министру о планах по созданию в Красноярском крае реабилитационного центра для ветеранов спецоперации и их родных. Была достигнута договоренность продолжить работу над этим проектом вместе с федеральным ведомством.
Также губернатор и министр обсудили дальнейшую модернизацию системы социальной поддержки населения региона — чтобы каждому было удобно получать положенные льготы.
«Пригласил команду минтруда оценить наши проекты в сфере поддержки семей, — рассказал по итогам встречи Михаил Котюков. — Министерство приняло наше предложение стать соорганизатором второго Демографического форума, который проведем в Красноярске в этом году».