Слухи о том, что Игорь Кобзев уйдет на повышение, пока сильно преувеличены

«…говорят про возможный переход в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева».
Тему подхватил местный Telegram-канал «Иркутск политический», который, сославшись на свои источники, заявил, что «у Кобзева нет планов покидать Иркутскую область и переходить в какие-то федеральные структуры» и что вообще уход главы региона «выглядит неправдоподобным»:
«Кобзев за губернаторскую пятилетку смог выстроить конструктивные рабочие отношения с руководством страны и крупным бизнесом, не допустив при этом никаких ошибок, которые могли бы скомпрометировать его в глазах федерации и избирателей. Данные социологии показывают, что Игорь Кобзев за четыре года губернаторского срока не потерял положительный имидж и не нарастил антирейтинг, он по-прежнему остается самым популярным у избирателей политиком в Иркутской области», — констатирует автор канала.
Сам губернатор слухи о своем возможном повышении прокомментировал, ответив на вопрос, заданный в обсуждениях под одним из постов в его официальном Telegram-канале:
Напомним, ранее, в июле 2022 года, информация о том, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев якобы может перейти на работу в федеральные структуры, уже появлялась в соцсетях и СМИ. Тогда глава региона попросил «перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи», подчеркнув, что «работает на благо жителей и выполняет задачи, поставленные президентом».