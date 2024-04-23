Слухи о том, что Игорь Кобзев уйдет на повышение, пока сильно преувеличены

«Кобзев за губернаторскую пятилетку смог выстроить конструктивные рабочие отношения с руководством страны и крупным бизнесом, не допустив при этом никаких ошибок, которые могли бы скомпрометировать его в глазах федерации и избирателей. Данные социологии показывают, что Игорь Кобзев за четыре года губернаторского срока не потерял положительный имидж и не нарастил антирейтинг, он по-прежнему остается самым популярным у избирателей политиком в Иркутской области», — констатирует автор канала.