Стало известно об опоздании США с одобрением помощи Украине

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что выделение очередной многомиллиардной военной помощи Конгрессом США не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева. Риттер указал на тот факт, что в 2023 году США выделили 23 миллиарда долларов на провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).