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«Роскосмос» предложил Астане продолжить пуски «Протонов» после 2025 года

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Производитель ракет «Протон» Центр Хруничева и «Роскосмос» предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя ранее предполагалось запустить их все до истечения этого срока, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Источник: © РИА Новости

«Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации “Роскосмос” проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу “Байконур”, — сказал Варочко.

Так он ответил на вопрос, как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски «Протонов» после 2025 года.

Он уточнил, что сегодня в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей «Протон-М». Часть из них будут использованы для выполнения Федеральной космической программы России, часть — для выполнения обязательств по коммерческим запускам.

Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. «В этой связи Центр Хруничева совместно с “Роскосмосом” прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — добавил Варочко.

Согласно договоренностям между Россией и Казахстаном, пуски ракет «Протон», как сообщалось ранее, должны прекратиться после 2025 года. В связи с этим будет прекращено и их производство.

Космический носитель «Протон» изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Его первый пуск состоялся 16 июля 1965 года. В дальнейшем «Протон» оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня «Протон-К». Эта ракета летала с 1967 по 2012 годы.

Начиная с 2001 года эксплуатируется последняя версия ракеты «Протон-М». Она обладает большей грузоподъемностью и может выводить спутники на боле широкий диапазон орбит. Кроме того, в ней применена схема полной выработки компонентов топлива, что практически полностью исключает остатки вредных компонентов (токсичного несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота в качестве окислителя).

Всего было проведено более 400 пусков ракет этой серии.

космос