«Роскосмос» предложил Астане продолжить пуски «Протонов» после 2025 года

Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. «В этой связи Центр Хруничева совместно с “Роскосмосом” прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — добавил Варочко.