«Роскосмос» предложил Астане продолжить пуски «Протонов» после 2025 года

«Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации “Роскосмос” проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу “Байконур”, — сказал Варочко.
Так он ответил на вопрос, как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски «Протонов» после 2025 года.
Он уточнил, что сегодня в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей «Протон-М». Часть из них будут использованы для выполнения Федеральной космической программы России, часть — для выполнения обязательств по коммерческим запускам.
Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. «В этой связи Центр Хруничева совместно с “Роскосмосом” прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — добавил Варочко.
Согласно договоренностям между Россией и Казахстаном, пуски ракет «Протон», как сообщалось ранее, должны прекратиться после 2025 года. В связи с этим будет прекращено и их производство.
Космический носитель «Протон» изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Его первый пуск состоялся 16 июля 1965 года. В дальнейшем «Протон» оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня «Протон-К». Эта ракета летала с 1967 по 2012 годы.
Начиная с 2001 года эксплуатируется последняя версия ракеты «Протон-М». Она обладает большей грузоподъемностью и может выводить спутники на боле широкий диапазон орбит. Кроме того, в ней применена схема полной выработки компонентов топлива, что практически полностью исключает остатки вредных компонентов (токсичного несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота в качестве окислителя).
Всего было проведено более 400 пусков ракет этой серии.