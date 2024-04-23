Два чиновника уволились с руководящих должностей мэрии Воронежа

По собственному желанию уволилась руководитель управления имущественных и земельных отношений Карина Галоян и первый вице-мэр по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев. Свою подпись на заявлениях поставил градоначальник Вадим Кстенин.