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Два чиновника уволились с руководящих должностей мэрии Воронежа

Два воронежских чиновника накануне покинули мэрию.

По собственному желанию уволилась руководитель управления имущественных и земельных отношений Карина Галоян и первый вице-мэр по стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев. Свою подпись на заявлениях поставил градоначальник Вадим Кстенин.

Известно, что Галоян будет трудиться в другом регионе. Причина увольнения Тимофеева не называется.

Однако пустовать кабинеты удалившихся чиновников не будут: исполнять обязанности руководителя управления вместо Карины Галоян будет заместитель Руслан Карасалихов. В кресло Юрия Тимофеева временно пересядет Андрей Жаглин.