Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор

«Европа уже, по сути, четыре-пять лет полноценно правит Молдовой. Все, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя», — заявил Шор РИА Новости.
По его словам, «Европа и весь коллективный Запад любят создавать конфликты и провоцировать (их) не на своей территории».
«Именно поэтому они насыщают Молдову сегодня оружием. Для понимания — по нашим оценкам, на 600 миллионов долларов было завезено в Молдову оружия. При том что людям нечего есть. Это вообще нормально? Вы сначала дайте людям пенсию, дайте людям возможность пропитаться, а не завозите к нам оружие, с которым вы хотите, чтобы население, оставшееся на территории Молдовы, вступало в какие-то конфликты. Это чисто провокаторы», — заявил он.
По его прогнозу, на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем.
«В том числе Приднестровья, мы не исключаем… Они не предсказуемы. Но вопрос простой — если маленькое государство с населением в 2 миллиона насыщается оружием, то чего хотят? Хотят спровоцировать очередной конфликт, чтобы гибли в очередной раз люди», — считает Шор.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.