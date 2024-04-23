Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Евросоюз насыщает Молдавию оружием, чтобы превратить ее в «поле боя», заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

«Европа уже, по сути, четыре-пять лет полноценно правит Молдовой. Все, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя», — заявил Шор РИА Новости.

По его словам, «Европа и весь коллективный Запад любят создавать конфликты и провоцировать (их) не на своей территории».

«Именно поэтому они насыщают Молдову сегодня оружием. Для понимания — по нашим оценкам, на 600 миллионов долларов было завезено в Молдову оружия. При том что людям нечего есть. Это вообще нормально? Вы сначала дайте людям пенсию, дайте людям возможность пропитаться, а не завозите к нам оружие, с которым вы хотите, чтобы население, оставшееся на территории Молдовы, вступало в какие-то конфликты. Это чисто провокаторы», — заявил он.

По его прогнозу, на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем.

«В том числе Приднестровья, мы не исключаем… Они не предсказуемы. Но вопрос простой — если маленькое государство с населением в 2 миллиона насыщается оружием, то чего хотят? Хотят спровоцировать очередной конфликт, чтобы гибли в очередной раз люди», — считает Шор.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

ЕС