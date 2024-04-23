Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор

«Именно поэтому они насыщают Молдову сегодня оружием. Для понимания — по нашим оценкам, на 600 миллионов долларов было завезено в Молдову оружия. При том что людям нечего есть. Это вообще нормально? Вы сначала дайте людям пенсию, дайте людям возможность пропитаться, а не завозите к нам оружие, с которым вы хотите, чтобы население, оставшееся на территории Молдовы, вступало в какие-то конфликты. Это чисто провокаторы», — заявил он.