Небензя и Вучич обсудили координацию России и Сербии в ООН

Уточняется, что в ходе встречи Вучич и Небензя обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки с акцентом на ситуации на Балканах. Кроме того, они оба подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений, а также отметили важность координации действий на площадке ООН в контексте косовского урегулирования.