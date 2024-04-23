Небензя и Вучич обсудили координацию России и Сербии в ООН

«22 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского постпредства.
Уточняется, что в ходе встречи Вучич и Небензя обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки с акцентом на ситуации на Балканах. Кроме того, они оба подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербских отношений, а также отметили важность координации действий на площадке ООН в контексте косовского урегулирования.
Ранее, 29 марта, Вучич указывал, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.
27 марта он предупредил страну о серьезной угрозе. По его словам, Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он добавил, что в ближайшие дни ознакомит народ страны со всеми вызовами, которые предстоят. Каких-либо других подробностей Вучич не озвучил.
До этого, 22 марта, спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич в беседе с «Известиями» рассказал о давлении еврочиновников. По его словам, они тайно требуют от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции.
Тогда же в Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Москва высоко ценит, что Белград продолжает выстраивать двусторонний диалог, исходя из своих национальных интересов и родственных связей между народами двух стран, подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников.
6 марта президент России Владимир Путин отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.
Президент Сербии Александр Вучич 20 февраля описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.