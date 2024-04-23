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Лукашенко поздравил с 50-летием начала строительства БАМ участников этого проекта

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил строителей, железнодорожников и работников Байкало-Амурской магистрали с памятным событием — 50-летием начала строительства БАМ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БелТА

«БАМ — яркая страница в судьбе нескольких поколений советских людей и один из самых масштабных проектов в истории человечества. Сотни тысяч настоящих энтузиастов, невзирая на трудности и суровые природные условия, проложили железнодорожный путь сквозь горные хребты, непроходимую тайгу и зону вечной мерзлоты. Как показало время, он стал дорогой в будущее, которая сегодня связывает многие российские регионы и является важнейшим фактором развития Восточной Сибири и Дальнего Востока», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что активное участие в строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали вместе с представителями других братских советских народов принимали около 60 тыс. белорусов, демонстрируя всему миру, на что способны настоящие патриоты, объединенные великой целью. «Ваши трудовые подвиги — достойный пример для нынешней молодежи», — подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал участникам легендарной стройки разных поколений крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Лукашенко Александр