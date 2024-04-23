Блок «Победа» ждет реакции международного сообщества на задержание членов

В аэропорту в понедельник Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
«Мы ожидаем реакции международного сообщества — граждане Молдовы нуждаются в защите от преступников, которые засели в президентуре», — сообщили в блоке.
Представители блока считают, что подобные действия властей Молдавии должны получить широкую огласку.
«Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии власти. Только так можно объяснить ситуацию с задержанием людей в аэропорту Кишинева. Режим опустился до того, что безо всяких оснований начал аресты участников съезда нашего блока “Победа”. Люди вернулись домой, и здесь их ожидали допросы и угрозы», — подчеркнули в политсиле.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.