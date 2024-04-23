Блок «Победа» ждет реакции международного сообщества на задержание членов

«Сегодня мы наблюдаем последние конвульсии власти. Только так можно объяснить ситуацию с задержанием людей в аэропорту Кишинева. Режим опустился до того, что безо всяких оснований начал аресты участников съезда нашего блока “Победа”. Люди вернулись домой, и здесь их ожидали допросы и угрозы», — подчеркнули в политсиле.