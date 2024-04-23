Выделенный на борьбу с последствиями паводков Т1 млрд успели украсть в Казахстане

«Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше Т140 млрд. Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан. Так, органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. Пять лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила Т1 млрд», — сказано в сообщении во вторник.