Выделенный на борьбу с последствиями паводков Т1 млрд успели украсть в Казахстане

«Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше Т140 млрд. Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан. Так, органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. Пять лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила Т1 млрд», — сказано в сообщении во вторник.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.
«Руководителям территориальных департаментов агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек», — поручил Малахов.
Кроме того, отмечается, что превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.
Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен.
Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.
В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы.
Сообщается, что борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов.
В завершение главой агентства поручено активизировать работу с местными исполнительными органами по недопущению необоснованного завышения цен и разработать предложения по исключению возможных манипуляций.