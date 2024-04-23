Глава свердловского поселка ушел добровольцем на спецоперацию

«Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества. Отставной офицер, который никогда не дает пустых обещаний. 12 лет он возглавлял поселок Нейво-Шайтанский, где родился и в который вернулся спустя 15 лет службы в органах внутренних дел. Через три месяца Александру Михайловичу исполнится 54, а его младшему сыну всего лишь три месяца! Серьезный поступок, который заслуживает признания и уважения! Решительность — всегда была, есть и будет его главной чертой! Крепко жму руку! Достойно служи! Гордимся! Равняемся! Возвращайся с победой!» — написал Сайгид Билалов на своей станице в соцсети.
Билалов рассказал ЕАН, что Шаньгин уезжает на распределительный пункт в Казань сегодня, 23 апреля: «Пока неизвестно, где он будет служить. Думаю, что будут учтены его опыт и военная специальность — он ведь майор, служил в ракетных войсках».
Стоит отметить, что в начале СВО, когда Билалов еще занимал пост мэра Алапаевска, он вместе с двумя своими сыновьями подали заявления в военкомат с просьбой направить их добровольцами на СВО. Самого Билалова на фронт не взяли, но он проводил на спецоперацию старшего сына Руслана в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года Руслан был ранен в голову, а после выздоровления вернулся на фронт. Осенью 2023 года Руслан снова был тяжело ранен в голову и руку. Он до сих пор лечится в столичном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, где перенес несколько операций.
«Пару недель назад в госпитале Вишневского ему сделали очередную операцию. На этот раз на руке, она ведь у него сейчас совсем нерабочая. Предстоит еще операция, чтобы он хотя бы чашку чая мог в руке держать», — поделился с ЕАН Сайгид Билалов.