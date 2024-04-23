Глава свердловского поселка ушел добровольцем на спецоперацию

Стоит отметить, что в начале СВО, когда Билалов еще занимал пост мэра Алапаевска, он вместе с двумя своими сыновьями подали заявления в военкомат с просьбой направить их добровольцами на СВО. Самого Билалова на фронт не взяли, но он проводил на спецоперацию старшего сына Руслана в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года Руслан был ранен в голову, а после выздоровления вернулся на фронт. Осенью 2023 года Руслан снова был тяжело ранен в голову и руку. Он до сих пор лечится в столичном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, где перенес несколько операций.