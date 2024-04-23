Текслер: Делаем ставку на цифровые технологии и инвестируем в развитие IT-отрасли

Губернатор сам попробовал управлять беспилотником, а также обсудил перспективы такого вида спорта с победителем межрегионального финала гонки дронов, студентом из Москвы Александром Холкиным. «Я думаю, это очень перспективное направление как для спортсменов, так и для инженеров, которые будут готовить техническую часть для дронов. С каждым годом Федерация старается улучшить качество соревнований, делает регламент все строже, чтобы это больше походило на спорт высоких достижений. Открылось много региональных отделений, где также готовят спортсменов, предоставляют им возможность выступать на всероссийских этапах», — рассказал спортсмен, добавив, что в вузе (а учится на втором курсе Бауманки) он разрабатывает сейчас бесшумный пропеллер, который в ближайшее время планирует запатентовать и запустить в производство.