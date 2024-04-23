Текслер: Делаем ставку на цифровые технологии и инвестируем в развитие IT-отрасли

В эти дни в Челябинске можно воочию увидеть будущее: умные дроны, цифровой хоккей и мастер-классы по сборке компьютеров, сварке оптоволокна и пайке микросхем. В южноуральской столице при поддержке правительства РФ и губернатора Челябинской области проходит двухдневный молодежный цифровой форум «На Ты с IT». О том, что предлагает студентам и школьникам (а также их родителям) форум, который продолжится 23 апреля, — в материале АН «Доступ».
«Очень советую найти время и попасть сюда. Рассказать обо всем невозможно, это стоит увидеть своими глазами», — это краткое резюме Алексея Текслера после почти трехчасового осмотра выставки и посещения интерактивной зоны форума, в котором в этом году принимают участие почти 2,3 тыс. участников со всей страны.
Открывая официальную часть форума, губернатор напомнил, что сегодня информационные технологии — это стратегический сегмент экономики, влияющий на развитие всех остальных отраслей: «Мы понимаем, что лидерство в ИТ-сфере — одно из ключевых условий, чтобы наша страна достигла технологического суверенитета, на что нас ориентирует президент. На Южном Урале ИТ-сектор уверенно развивается. У нас работают несколько тысяч ИТ-предпринимателей и более тысячи ИТ-компаний. Их оборот растет ежегодно и с хорошим коэффициентом. Решения и продукты наших айтишников известны далеко за пределами области, а некоторые уже покорили мир».
Губернатор напомнил, что Южный Урал — один из регионов-лидеров по цифровизации: более половины всех услуг южноуральцы получают в электронном виде. В регионе активно разрабатываются и внедряются решения с искусственным интеллектом, в фокусе особого внимания — вопросы защиты данных и инфраструктуры. А так как для развития ИТ-отрасли необходимы высококвалифицированные кадры и грамотно выстроенный процесс их подготовки — в области создается соответствующая инфраструктура: в частности, строится межуниверситетский кампус мирового уровня и дан старт первому набору для обучения по проекту «Школа 21».
С видеоприветствием к участникам обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который отметил, что благодаря талантливым кадрам российская IT-отрасль стала самой быстрорастущей в экономике: «У нас создана многоуровневая система подготовки IT-кадров. Рассчитываем, что к 2030 году подготовим более 800 тыс. специалистов по программам высшего образования. По поручению президента Владимира Путина идет подготовка нового национального проекта, который будет решать еще более сложные задачи в цифровой сфере».
И Челябинская область, подтверждает губернатор, думает, как заинтересовать школьников и студентов. «И здорово, что на форуме сегодня так много молодых людей. Здесь есть на что посмотреть, протестировать. Например, гонки дронов. Это молодой, но очень зрелищный вид спорта. Сложный, требует серьезной подготовки. А главное — прикладной, ведь за дронами будущее», — отметил Алексей Текслер.
Губернатор сам попробовал управлять беспилотником, а также обсудил перспективы такого вида спорта с победителем межрегионального финала гонки дронов, студентом из Москвы Александром Холкиным. «Я думаю, это очень перспективное направление как для спортсменов, так и для инженеров, которые будут готовить техническую часть для дронов. С каждым годом Федерация старается улучшить качество соревнований, делает регламент все строже, чтобы это больше походило на спорт высоких достижений. Открылось много региональных отделений, где также готовят спортсменов, предоставляют им возможность выступать на всероссийских этапах», — рассказал спортсмен, добавив, что в вузе (а учится на втором курсе Бауманки) он разрабатывает сейчас бесшумный пропеллер, который в ближайшее время планирует запатентовать и запустить в производство.
В межрегиональных соревнованиях приняли участие 28 представителей семи регионов: Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Здесь были представлены большие гоночные дроны классом 200 мм, способные развивать скорость до 200 км/ч и выполнять сложнейшие маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
«Уверен, что такие виды спорта точно попадут в программу Олимпийских игр. Может, и сама Олимпиада скоро будет совсем другой, или это будет нечто отдельное. Наша страна уже провела “Игры будущего”, мы стали первыми. А кто формирует эту историю, тот и будет лидером», — отметил Алексей Текслер.
Еще одна точка притяжения интерактивной зоне форума — фиджитал-хоккей, где участники соревнуются и на льду, и за компьютером. Кстати, хоккейный симулятор разработан на Южном Урале. Он позволяет играть онлайн в ледовых баталиях 3×3 в виртуальном измерении.
«На форуме много новых разработок — от образовательных программ до нейросетей и технологий искусственного интеллекта. Также у ребят есть возможность пообщаться с возможными работодателями, ведь здесь представлены наши лучшие IT-компании», — подытожил губернатор, отметив, что форум продолжит работу во вторник, 23 апреля, а значит, у всех желающих еще есть возможность приобщиться к технологиям будущего уже сегодня.