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Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций американцы себя несколько обезопасили.

«Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно. В результате ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого, полагает спикер.

По ее словам, не в интересах европейцев замораживать активы или проценты от доходов с них.

«И они держатся пока до последнего, что называется», — сказала политик.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств.

Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России, в том числе запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.

ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.

В Кремле отмечали, что подобные противозаконные решения — ничто иное, как слом всех основ экономической системы, они будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.

Матвиенко Валентина
санкции
ЕС