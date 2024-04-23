Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — сказала она.
Спикер Совфеда отметила, что при подготовке пакета антироссийских санкций американцы себя несколько обезопасили.
Она добавила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совет Федерации готов рассмотреть его незамедлительно. В результате ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого, полагает спикер.
По ее словам, не в интересах европейцев замораживать активы или проценты от доходов с них.
«И они держатся пока до последнего, что называется», — сказала политик.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих средств.
Двадцатого апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию суверенных активов России, в том числе запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
ЕС также рассматривает возможность использования замороженных средств для финансирования восстановления Украины. Но Европейский Центробанк предупреждал, что это грозит репутационными рисками для евро.
В Кремле отмечали, что подобные противозаконные решения — ничто иное, как слом всех основ экономической системы, они будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств.