Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии

«Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия — это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности», — заявил Шор РИА Новости.
По его словам, «федерализация даст возможность нам не только собрать страну, но и даст возможность каждому почувствовать себя комфортно внутри этой страны с точки зрения языка общения».
В качестве ролевой модели он привел Швейцарию и Россию.
«К примеру — Швейцария. Там же много людей на разных языках общаются. Все нормально, живут очень хорошо и комфортно. В Российской Федерации — здесь тоже разные… Язык, понятно, в целом один, но все равно разные национальности, разные вероисповедания. Но люди живут и во благо своей страны действуют и работают. То же самое мы хотим сделать в Молдове», — заявил Шор.
Он убежден, что Приднестровье согласится на такую схему.
«Я уверен, что если создать Приднестровью комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно», — считает он.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.