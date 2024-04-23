Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии

«Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия — это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности», — заявил Шор РИА Новости.