«Везде, где только могут расти». Лукашенко сказал новому главе Минприроды взять под контроль высаживание деревьев

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергею Масляку активизировать работы по высаживанию деревьев повсеместно, сообщила пресс-служба президента.
В частности, говоря о задачах природоохранной деятельности, Лукашенко подчеркнул, что нигде больше в мире нет такого места для жизни людей, которое подарила белорусам, природа.
— И нам надо это сберечь, — подчеркнул он.
Себя в этом плане Лукашенко назвал человеком очень требовательным. Он напомнил, что вырос в деревне — «можно сказать, почти в лесу». Белорусский президент рассказал, что привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. И указал, что их должно быть много и как можно больше.
Новому главе Минприроды Лукашенко поручил взять под личный контроль высаживание деревьев.
— Как я говорю, на откосах дорог, на неудобицах и так далее. Везде может вырасти дерево, — уверен он.
Лукашенко добавил, что через 80 лет высаженный сегодня деревня станут хорошим лесоматериалом, который смогут использовать будущие поколения. В целом, он обратил внимание на важность лесонасаждений для экологии, так как деревья — это «хороший воздух для дыхания людей». Мол, именно лес после болот является главным генератором кислорода на планете.
— Везде должны быть высажены деревья, где только могут расти. Очень много работы в этом плане, и она в какой-то степени запущена, — резюмировал он.