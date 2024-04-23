«Везде, где только могут расти». Лукашенко сказал новому главе Минприроды взять под контроль высаживание деревьев

Себя в этом плане Лукашенко назвал человеком очень требовательным. Он напомнил, что вырос в деревне — «можно сказать, почти в лесу». Белорусский президент рассказал, что привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. И указал, что их должно быть много и как можно больше.