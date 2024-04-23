В Казахстане расширят круг лиц для авиаперевозок детей

Так, для получения субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК туроператор в сфере внутреннего туризма направляет в национальную компанию Kazakh Tourism заявку на получение субсидии в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года, с приложением следующих документов и сведений: