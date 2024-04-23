Премьер похвалил акима Астаны

«По поручению Главы государства ведется работа по решению проблемы “второй волны” обманутых дольщиков. В начале прошлого года было 16 проблемных объектов, это 32 дома, более 4 тысяч вкладчиков. На сегодняшний день 90 процентов из них получили жилье. Оставшиеся 484 семьи получат ключи от квартир до конца июня текущего года».