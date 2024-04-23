Премьер похвалил акима Астаны

На заседании правительства аким Астаны Женис Касымбек отчитался о проводимой работе в жилищной сфере.
«В Астане в данном направлении хорошо проводится работа, темпы работы неплохие. Поэтому необходимо не останавливаться, все проблемные вопросы решать в кратчайшие сроки. В целом акимат хорошо проводит данную работу, можно дать такую оценку».
В Астане, по словам Касымбека, объем строительных работ в прошлом году увеличился на 14,9 процента, в том числе жилищное строительство выросло на 58,1 процента. Введено в эксплуатацию 3,8 миллиона квадратных метров жилья. На таком же уровне планируется ввод жилья в 2024 году.
Также градоначальник рассказал о ситуации с долгостроями столицы.
«По поручению Главы государства ведется работа по решению проблемы “второй волны” обманутых дольщиков. В начале прошлого года было 16 проблемных объектов, это 32 дома, более 4 тысяч вкладчиков. На сегодняшний день 90 процентов из них получили жилье. Оставшиеся 484 семьи получат ключи от квартир до конца июня текущего года».
По данным Бюро национальной статистики, в марте самые дорогие новостройки продавались в Астане (575 214 тенге за квадратный метр), Алматы (573 352 тенге) и Шымкенте (423 500 тенге).