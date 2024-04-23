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Премьер похвалил акима Астаны

Премьер-министр Олжас Бектенов похвалил работу акимата Астаны по решению жилищных вопросов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

На заседании правительства аким Астаны Женис Касымбек отчитался о проводимой работе в жилищной сфере.

«В Астане в данном направлении хорошо проводится работа, темпы работы неплохие. Поэтому необходимо не останавливаться, все проблемные вопросы решать в кратчайшие сроки. В целом акимат хорошо проводит данную работу, можно дать такую оценку».

сказал Олжас Бектенов.

В Астане, по словам Касымбека, объем строительных работ в прошлом году увеличился на 14,9 процента, в том числе жилищное строительство выросло на 58,1 процента. Введено в эксплуатацию 3,8 миллиона квадратных метров жилья. На таком же уровне планируется ввод жилья в 2024 году.

Также градоначальник рассказал о ситуации с долгостроями столицы.

«По поручению Главы государства ведется работа по решению проблемы “второй волны” обманутых дольщиков. В начале прошлого года было 16 проблемных объектов, это 32 дома, более 4 тысяч вкладчиков. На сегодняшний день 90 процентов из них получили жилье. Оставшиеся 484 семьи получат ключи от квартир до конца июня текущего года».

рассказал Женис Касымбек.

По данным Бюро национальной статистики, в марте самые дорогие новостройки продавались в Астане (575 214 тенге за квадратный метр), Алматы (573 352 тенге) и Шымкенте (423 500 тенге).

недвижимость
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