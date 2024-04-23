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Народное ополчение и территориальная оборона проведут учения в Вилейке

МИНСК, 23 апр — Sputnik. В Вилейке с 23 по 25 апреля пройдет командно-штабное учение с силами территориальной обороны, сообщили в пресс-службе Миноброны.

Источник: Sputnik.by

Маневры в районе пройдут в рамках сбора территориальной обороны. Руководить учениями будет зампредседателя Минского облисполкома.

«Цель учения — совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами территориальной обороны», — рассказали в оборонном ведомстве.

В ходе маневров будут отработаны следующие вопросы:

  • подготовки обороны на подступах к населенному пункту и ведения засадных действий,
  • охраны и обороны объекта территориальной обороны,
  • участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения.

При этом в пресс-службе отметили, что в ходе сборов личный состав территориальных войск обучился выполнять свои обязанности, решая задачи по предназначению.