Народное ополчение и территориальная оборона проведут учения в Вилейке

Маневры в районе пройдут в рамках сбора территориальной обороны. Руководить учениями будет зампредседателя Минского облисполкома.
«Цель учения — совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными силами территориальной обороны», — рассказали в оборонном ведомстве.
В ходе маневров будут отработаны следующие вопросы:
- подготовки обороны на подступах к населенному пункту и ведения засадных действий,
- охраны и обороны объекта территориальной обороны,
- участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения.
При этом в пресс-службе отметили, что в ходе сборов личный состав территориальных войск обучился выполнять свои обязанности, решая задачи по предназначению.