В Башкирии решили ужесточить закон о потреблении алкоголя

Изменения планируется внести в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан».
Также предлагается ужесточить ограничения времени продажи алкоголя в новогодние праздники. Так, 3 января планируется запретить продавать алкоголь с 17:00 до 23:00 часов по местному времени, а 4, 5, 6 января — с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00. В прежней редакции запрещается торговать спиртным 3, 4 и 5 января — с 17:00 до 10:00, а 6 января — с 17:00 до 23:00. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
Законопроект разработан для защиты «прав граждан на покой и безопасность в местах их проживания», снижения объемов потребления алкоголя, и как следствие, — улучшение криминогенной обстановки, отмечается в документации.
«Поздняя работа предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и реализующих алкогольную продукцию, нарушает покой и безопасность местных жителей, сохраняется высокий уровень социальной напряженности», — указано в пояснительной записке.