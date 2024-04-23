В Башкирии решили ужесточить закон о потреблении алкоголя

Также предлагается ужесточить ограничения времени продажи алкоголя в новогодние праздники. Так, 3 января планируется запретить продавать алкоголь с 17:00 до 23:00 часов по местному времени, а 4, 5, 6 января — с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00. В прежней редакции запрещается торговать спиртным 3, 4 и 5 января — с 17:00 до 10:00, а 6 января — с 17:00 до 23:00. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.