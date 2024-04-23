Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками

Согласно сообщению Акорды:
«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана».
Кроме того, президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.
«Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Во время масштабных паводков в Казахстане миллионы людей сплотились для борьбы с природными силами. Не остались в стороне и жители соседних стран. Свидетельством этого является приезд Али Батырулы из Узбекистана в Уральск. Повар ежедневно готовит плов на 500 человек.