Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками

Во время масштабных паводков в Казахстане миллионы людей сплотились для борьбы с природными силами. Не остались в стороне и жители соседних стран. Свидетельством этого является приезд Али Батырулы из Узбекистана в Уральск. Повар ежедневно готовит плов на 500 человек.