NYT: план Украины вернуться к границам 1991 года далек от реальности

Государственная граница между Россией и Украиной формально появилась 24 августа 1991 года, когда бывшая советская республика объявила о независимости от СССР. 23 июня 1992 года в Дагомысе (Краснодарский край) президенты двух стран Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашение о дальнейшем развитии межгосударственных отношений. Они договорились сохранить принцип открытости государственных границ при поэтапном введении соответствующего международным стандартам таможенного контроля.