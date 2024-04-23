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Глава Перми: перенос средств по крематорию не означает прекращения работ по нему

Мэр Перми Эдуард Соснин в ходе заседания Пермской городской думы ответил на вопрос депутатов о состоянии работ над пермским крематорием, ввиду переноса расходов на его строительство на 2025 год.

«Мы работаем над техническим заданием по крематорию. Изначальный проект устарел технически и морально, в том числе ввиду устаревших печей. Задача — привести проект в текущее нормативное состояние. Тесно общаемся с коллегами из Челябинска по этому направлению. Работа продолжается. Перенос не означает паузы или прекращение работы по крематорию», — сказал господин Соснин.

18 апреля на бюджетном комитете Пермской гордумы были представлены очередные поправки в бюджет на 2024−2026 годы. В том числе предложено перенести расходы на строительство крематория с 2024 на 2025 год. Начальник финансового департамента Перми Вера Титяпкина рассказала, что предлагается перенести на 2025 год расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 123 млн руб.