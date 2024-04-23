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Сергей Шелест призвал омских мотоциклистов к аккуратности на дорогах

Мэр также отметил, что сам является водителем квадроцикла.

Мэр Омска Сергей Шелест призвал мотоциклистов быть внимательными на дорогах.

Сейчас из-за благоприятной погоде на омских дорогах появилось большое количество сезонного транспорта — мотоциклов, скутеров, мопедов и квадроциклов.

— Я и сам являюсь водителем квадроцикла и хочу напомнить всем мотобратьям: езда — это не только скорость, свобода и адреналин. В первую очередь — это повышенная опасность и ответственность за себя и окружающих. Водитель внутри автомобиля относительно защищен, при наличии подушек безопасности и будучи пристегнутым ремнем. Мотоциклиста защищает только его экипировка, здравый смысл и неукоснительное соблюдение ПДД, — отметил Сергей Шелест в телеграм-канале.

Глава города также напомнил о необходимости проверять свой транспорт на технические неисправности. Сергей Шелест еще отметил, что мотоциклы не всегда оснащаются зеркалами заднего вида и поворотниками и стоп-сигналами.