Сергей Шелест призвал омских мотоциклистов к аккуратности на дорогах

Мэр Омска Сергей Шелест призвал мотоциклистов быть внимательными на дорогах.
Сейчас из-за благоприятной погоде на омских дорогах появилось большое количество сезонного транспорта — мотоциклов, скутеров, мопедов и квадроциклов.
— Я и сам являюсь водителем квадроцикла и хочу напомнить всем мотобратьям: езда — это не только скорость, свобода и адреналин. В первую очередь — это повышенная опасность и ответственность за себя и окружающих. Водитель внутри автомобиля относительно защищен, при наличии подушек безопасности и будучи пристегнутым ремнем. Мотоциклиста защищает только его экипировка, здравый смысл и неукоснительное соблюдение ПДД, — отметил Сергей Шелест в телеграм-канале.
Глава города также напомнил о необходимости проверять свой транспорт на технические неисправности. Сергей Шелест еще отметил, что мотоциклы не всегда оснащаются зеркалами заднего вида и поворотниками и стоп-сигналами.