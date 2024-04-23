Сергей Шелест призвал омских мотоциклистов к аккуратности на дорогах

— Я и сам являюсь водителем квадроцикла и хочу напомнить всем мотобратьям: езда — это не только скорость, свобода и адреналин. В первую очередь — это повышенная опасность и ответственность за себя и окружающих. Водитель внутри автомобиля относительно защищен, при наличии подушек безопасности и будучи пристегнутым ремнем. Мотоциклиста защищает только его экипировка, здравый смысл и неукоснительное соблюдение ПДД, — отметил Сергей Шелест в телеграм-канале.