В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, заявила депутат Таубер

«Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали. И сейчас общаемся с адвокатами и проводим анализ ситуации», — сказала она.
В воскресенье, 21 апреля, в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа». Исполнительным секретарем национального совета блока избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.
После этого нескольких участников съезда задержали в аэропорту по возвращении в Кишинев и несколько часов допрашивали. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии разговаривали с ней два часа, причем угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву.
На этом фоне некоторые молдавские политики выступили с резкими заявлениями. Вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность» министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции, а лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в соцсетях, что участников съезда, где был создан блок «Победа», нужно убивать.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию «Шор» запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.