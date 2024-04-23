Матвиенко объяснила, почему невозможно признать Украину страной-террористом

«Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия “государство-террорист”. А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота», — сказала Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».