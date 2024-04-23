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Матвиенко объяснила, почему невозможно признать Украину страной-террористом

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что признать Украину государством-террористом невозможно из-за отсутствия такого понятия в международном праве. При этом, по ее словам, сам «киевский режим, безусловно, террористический».

Источник: РИА "Новости"

«Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия “государство-террорист”. А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота», — сказала Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».

Она также сказала, что Украина террористические акты организовывала при поддержке ЦРУ и других западных разведок. Отдельно она добавила, что террористической структурой необходимо признать Службу безопасности Украины. Ведомство, по ее словам, ответственно за разработку и исполнение терактов на территории России. Среди последних таких инцидентов Валентина Матвиенко назвала гибель военкора «Известий» Семена Еремина.

США, как сказала Матвиенко, никогда не были сторонниками мирных переговоров по вопросу урегулирования боевых действий на территории Украины. Данные соцопросов, по ее словам, показывают, что украинцы требуют остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

В марте президент Владимир Путин заявил, что власти Украины стали использовать террористические методы, среди которых обстрелы городов и покушения на представителей власти. МИД России требовал арестовать главу СБУ Василия Малюка за связь с организацией терактов, включая атаку на «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Матвиенко Валентина
Совет Федерации