Олжас Бектенов поручил акиматам актуализировать списки очередников на жилье

В Акмолинской области было выявлено порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте — более 36 тыс. человек. При этом из очереди исключена не более чем десятая часть нарушивших требования.
Олжас Бектенов поручил разобраться с недобросовестными заявителями и исключить нарушителей из списков по итогам проверки.
«Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков до конца 1-го полугодия. Всё должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей», — подчеркнул Олжас Бектенов.