Травников принял участие в работе сессии Законодательного Собрания НСО

"Весенние поправки предназначены в первую очередь для финансирования начатых проектов, переходящих объектов. Большая часть поправок направлена именно на это. Но были и дополнительные поправки, в частности, направленные на усиление помощи нашим муниципалитетам, конкретно городу Новосибирску, на дорожную деятельность. В сумме столице мы добавляем 1,3 миллиарда рублей, 930 миллионов из резервного фонда, которые были предусмотрены на стадии принятия бюджета, плюс 400 миллионов министерство транспорта из дорожного фонда добавляет городу на приведение дорог в нормативное состояние.