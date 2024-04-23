Таможенная служба — о произошедшем в аэропорту: пассажиры вели себя агрессивно

Напомним, прибывшие в Кишинев пассажиры, участвовавшие ранее в Москве в съезде оппозиционных политиков и общественников, были на несколько часов задержаны в здании аэровокзала. Их подвергли в аэропорту унизительным допросам, запугиванию. У людей изымали наличные деньги, мобильные телефоны.
«В отношении ситуации, создавшейся вечером 22 апреля 2024 года в Кишиневском международном аэропорту, уточняем, что действия были предприняты в соответствии с обязанностями Таможенной службы. Согласно юридическим процедурам, пассажирам было предложено сдать багаж на таможенном контроле, при этом они проявили сопротивление и агрессивно пытались уклониться от контроля, допуская оскорбительные и провокационные высказывания в адрес таможенников и пограничников».
В ведомстве также подчеркнули, что выдворение некоторых граждан «было предпринято в целях поддержания общественного порядка в зоне контроля багажа аэропорта».
«Таким же образом, оказанное сопротивление вызвало нарушения в процессе пересечения государственной границы, что привело к скоплению людей с других рейсов, прибывающих в Республику Молдова».
Граждан призвали соблюдать законодательство и «не вовлекать власти в политические споры», а уважать сотрудников, отвечающих за безопасность.
В оппозиционном блоке «Победа», представители которого прибыли злополучным рейсом, заявили, что действия властей не должны остаться без ответа. «Мы ожидаем реакции международного сообщества — граждане Молдовы нуждаются в защите от преступников, которые засели в президентуре», — заявили в политсиле.