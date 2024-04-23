Таможенная служба — о произошедшем в аэропорту: пассажиры вели себя агрессивно

«В отношении ситуации, создавшейся вечером 22 апреля 2024 года в Кишиневском международном аэропорту, уточняем, что действия были предприняты в соответствии с обязанностями Таможенной службы. Согласно юридическим процедурам, пассажирам было предложено сдать багаж на таможенном контроле, при этом они проявили сопротивление и агрессивно пытались уклониться от контроля, допуская оскорбительные и провокационные высказывания в адрес таможенников и пограничников».