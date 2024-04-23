Андрей Назаров встретился с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым

Как отметил Андрей Назаров, Башкортостан заинтересован в развитии отношений с Узбекистаном в целом и Ташкентом в частности. Товарооборот между двумя республиками растет, но потенциал гораздо больше. Этот показатель можно увеличить примерно в пять раз.