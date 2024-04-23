Андрей Назаров встретился с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым

Встреча была организована в рамках проходящей сейчас в столице Узбекистана международной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Как отметил Андрей Назаров, Башкортостан заинтересован в развитии отношений с Узбекистаном в целом и Ташкентом в частности. Товарооборот между двумя республиками растет, но потенциал гораздо больше. Этот показатель можно увеличить примерно в пять раз.
«У нас достаточно большая основа для сотрудничества», — заявил Андрей Назаров.
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков согласился с этим заявлением и предложил в свою очередь создать рабочую группу, которая бы «точечно отработала по всем направлениям». Премьер-министр Башкортостана согласился с предложением хокима Ташкента о создании специальной рабочей группы.
«Мы должны вместе развиваться, завоевывать рынки, находить точки для совместной работы. Мы могли бы стать хабом для башкирской продукции. Нам тоже есть что предложить Башкортостану», — сказал хоким Ташкента.
Как сообщал «Башинформ», Башкирия и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере туризма.