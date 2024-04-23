Совладелец ГК DNS заявил о планах вступить в партию «Новые люди»

Напомним, Дмитрий Алексеев входил в федеральный политсовет «Партии Роста» Бориса Титова. Также он являлся негласным лидером Приморского отделения ПР, однако его работа была заморожена после выборов в Госдуму и Заксобрание Приморья в 2021 году. После приостановки деятельности пост руководителя отделения покинул Кирилл Батанов — он решил переехать в центральную часть страны. Дмитрий Алексеев, в свою очередь, номинально возглавил «замороженную» региональную партийную ячейку, но не планировал реанимировать ее деятельность в обозримой перспективе.