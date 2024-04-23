Совладелец ГК DNS заявил о планах вступить в партию «Новые люди»

Приморский миллиардер из глобального списка Forbes, совладелец ГК DNS Дмитрий Алексеев планирует вступить в партию «Новые люди» (НЛ). Об этом он заявил в беседе с корр. ИА PrimaMedia, комментируя слияние «Партии Роста» (ПР), отделение которой он возглавляет, с «Новыми людьми». Объединение этих политических сил он назвал конструктивным процессом.
— Сейчас будет официальная трансформация (партийных структур — ред.), которая займет какое-то время. Организационно это, наверное, будет напоминать ликвидацию «Партии Роста» и вступление ее членов в «Новые люди». Скорее всего, я последую этому процессу. Есть много нюансов, но надо быть последовательным, — сказал Дмитрий Алексеев.
В новой партийной структуре он не планирует претендовать на публичные позиции. Ранее у «Новых людей» отсутствовал коллегиальный руководящий орган в виде политсовета. В новой структуре такой орган появится. По словам Алексеева, он надеется, что не будет принимать в нем участие.
— Место свое я вижу скромным, — уточнил бизнесмен.
Слияние двух партий Дмитрий Алексеев назвал конструктивным процессом.
— Мне кажется, что партия «Новые люди» на сегодняшнем фоне довольно сильно напоминает партию. Сильнее, чем остальные. Например, чем та же ЛДПР. То, что произошло объединение с «Новыми людьми» — конструктивный процесс, — считает он.
Напомним, Дмитрий Алексеев входил в федеральный политсовет «Партии Роста» Бориса Титова. Также он являлся негласным лидером Приморского отделения ПР, однако его работа была заморожена после выборов в Госдуму и Заксобрание Приморья в 2021 году. После приостановки деятельности пост руководителя отделения покинул Кирилл Батанов — он решил переехать в центральную часть страны. Дмитрий Алексеев, в свою очередь, номинально возглавил «замороженную» региональную партийную ячейку, но не планировал реанимировать ее деятельность в обозримой перспективе.
А в основной руководящий орган НЛ, центральный совет, войдут соратники господина Титова — экс-зампред ПР Виктор Звагельский и московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
По мнению политтехнолога Вячеслава Белякова, объединение ПР и НЛ в контексте Приморья интересно тем, что в регионе есть два ярких актора этих политических организаций.
«Это Роза Чемерис (депутат ГД от НЛ) и Дмитрий Алексеев. Сейчас обе партии в регионе находятся в состоянии анабиоза, но президентская компания и реорганизация структуры могут вдохнуть в приморских Новых людей новую жизнь», — отмечал эксперт в годовом политобзоре ИА PrimaMedia.